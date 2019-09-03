撻着千萬CEO？台妹黃語辰小鳥依人攬仔上房

台灣藝人黃語辰上月在香港和台灣發行個人首本寫真集，寫真中有不少性感撩人姿態，火辣指數爆燈！曾表示很喜歡香港的她經常來港旅遊，近日就有讀者爆料，表示目擊語辰在尖沙咀一間酒店，與一名男子狀甚親密。當日語辰身穿超熱褲，似乎露半股，戴上口罩的她十分低調，自稱單身的她身旁伴着一名男士，兩人拖着行李箱走進酒店，邊說邊笑。等候Check In時男方還順勢搭着女方肩膀，其後兩人取匙後就開心地搭電梯上樓，此時男方攬了一下語辰的纖腰，女方亦沒有抗拒，男方的手更一度下滑掃股，見語辰相當受落，還一副小鳥依人模樣，之後兩人搭電梯上房，久久未見任何一方落樓，關係引人遐想。

另一邊廂，有網友上傳語辰及其他友人的合影，寫着「今天很開心認識了新朋友」，發現語辰旁邊的正是日前和她上酒店的男士，該名男士遭起底，原來他是內地影視公司CEO廖寶軍，曾擔任演員黃奕、尹正及辛芷蕾的經理人，有傳身價逾千萬元人民幣。圈中有不少經理人公司老闆或經理人與旗下藝人私下發展的案例，始終較易日久生情，未知語辰是否也一樣。

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