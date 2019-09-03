睇好Aka做打女！伍允龍勁想搵呢個人客串

由藝人伍允龍（Philip）與趙慧珊（Aka）主演的電影《潛行者》舉行首映禮，今次是Philip跟好兄弟安志杰和吳建豪相隔16年後再度合作，問到下次三人合作會否改演愛情片？Philip笑言：「下次演愛情功夫笑片，會再搵番Aka，睇吓佢想搵邊個做佢戲中嘅男友。」Aka自言都會再選Philip做男友，並投訴今次戲中兩人欠親熱戲：「喺套戲入面，我死咗佢先錫咗我額頭一啖。」Philip搞笑指下次會錫鼻。

大讚契女有演藝天分

另外，問到會否想契女、安志杰女兒Tessa客串演出？他稱當然想，但要問准安志杰夫婦：「我覺得契女好有演藝天分，我睇過佢喺學校表演唱歌跳舞，可能係我偏心，我覺得佢表現得最好最投入。」至於票房，他坦言向來沒想，只想盡力做好，大家見到出來效果也沒遺憾。

免費上堂要保密

而Aka亦稱能夠參與感榮幸：「今次係我第一次拍功夫片，學到嘅嘢比票房重要，睇到安志杰、伍允龍同吳建豪拍到受傷，套戲係用血汗堆砌出嚟。」她又指恨做打女：「我之前跟Philip學過功夫，都想有用武之地。」Philip也看好Aka，他表示看過對方在新歌MV中的跳舞演出，跳得很好又有節奏感，若加以訓練做武打女星絕對冇問題。問到對方是否能以打女楊紫瓊為目標進發？他說：「佢有自己嘅Aka style。」Aka趁機反問對方是否可以繼續免費教她功夫，Philip就叫對方將免費上堂一事保密。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。