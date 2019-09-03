喪食備戰環島游！方力申自嘲做下靶送歡樂

藝人方力申（Alex）兩個月後將為慈善挑戰環島游，為求保持最佳狀態，故半年前已開始緊密排練，一星期練6次水，笑言絕不臨急抱佛腳！但他指游水是一項高度燃燒體能的運動，最近都「食大咗個胃」，自認對澱粉質容易敏感的他，為今次極限挑戰，決定豁出去喪食，完成創舉之後先慢慢再減磅。提到目前已籌得的善款數字，Alex表示距離目標450萬，已成功達一半成績，有信心在餘下的時間爆Quota！

期待再拍《美女廚房》

講起Alex最近經常參加遊戲節目，問到玩遊戲時會否好好勝？他自嘲一直以來都是處於「下靶位」：「只會諗個節目效果好唔好，有冇帶到歡樂，我唔介意輸，但輸就要輸得徹底先搞笑，最緊要開心！」他又指對「藝人」身份感到自豪：「入行做藝人就係要帶歡樂畀大家，娛樂觀眾係我嘅職責，所以好少接啲太文藝、災難、悲傷嘅戲，做過嘅綜藝節目例如《美女廚房》都係好歡樂。（之前有講過想再拍，安排緊？）半講笑半講真啦，都想再一齊度嘢，出街都有好多人問我幾時開拍，但要實行都唔係容易，依家都有重播番，自己都有睇，就算我啲游水學生，5、6歲都有睇！如果再拍係成事，自己都會好期待。」

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