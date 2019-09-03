「翻版楊怡」周靄兒身兼三職見盡人生百態

模特兒周靄兒（Julia）是時下的「斜槓青年」（Slash族），身兼模特兒、歌手和私人飛機空姐。貌似楊怡和張曦雯的她，坦言曾獲家人鼓勵選美：「叫過我選港姐同參加新秀，最尾兩樣都冇試。我好矛盾，我係獅子座女仔，本身有領導才能唔怕醜，但又夾喺獅子同巨蟹中間，每逢有想試嘅心，就畀冇安全感嘅感覺拉住，每次上台講嘢就手震、腳震、口震，旁人唔會知道。每次要衝破關口，都掙扎好耐、好辛苦！」她於數年前拍過微電影，即使背熟劇本，一開鏡卻又緊張得咬字不清：「啲朋友話唔明點解我做廣播時咁流利，拍戲就緊張到咁！」

當空姐十年的Julia眼界擴闊，見盡人生百態，但大呻私人飛機空姐工作量繁重，令她很吃力：「我哋有個行內術語，就係『行路去邊度』，例如一程機十個鐘，嗰十個鐘係冇休息、冇食飯，甚至冇時間去廁所，所以我好『行得』，強項係『行路』。」

服裝：H&M

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