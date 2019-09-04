囡囡遺傳DNA舞動校園　吳若希冇意追仔

吳若希的囡囡Giselle（淼淼）已經兩歲大，今年開始上幼兒班。Jinny日前親自駕車到學校接女兒放學，提早15分鐘到學校，下車後與女傭邊行邊傾。當日下着微雨，接完囡囡後，她一手抱起淼淼，女傭則從旁為二人擔遮。

見陌生人怕醜

Giselle的包包面似足母親，圓碌碌非常可愛。當Jinny發現記者，即教囡囡叫人。問Giselle是否鍾意返學？她細細聲說：「鍾意。」Jinny透露女兒已開學兩星期：「佢冇喊，老師話佢好乖，好快已經投入校園生活，佢真係對音樂特別有興趣。（遺傳咗你音樂嘅細胞？）唔知算唔算遺傳，老師話佢聽到音樂就會癲咗喺度跳舞，好投入。」Jinny問女兒是否鍾意唱歌？她再細細聲說：「鍾意。（你叫咩名？）Giselle。」Jinny笑女兒好怕醜：「見到陌生人講嘢細聲咗，突然間溫柔咗。」

問Jinny何時生多個？她坦言：「等個女大啲先諗。」並稱冇追仔壓力，因為老公冇所謂：「個女太得意，可能因為個女太乖，佢覺得生女好。」提到女兒外貌似老公Alex較多，她笑言：「好傷心！」臨上車前，她教女兒用手遮面，她乖乖照做，還伏在媽咪膊頭扮怕醜，萌到爆。

Alex抽空湊返學

另一日，Alex接女兒放學，記者笑問Giselle返學是否開心？她說：「開心。」而Alex表示若有時間，必定會湊女兒返學。

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