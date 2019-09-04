後悔冇做「那件事」　金所炫靠愛上拍檔入戲

Netflix原創韓劇《喜歡的話請響鈴》（Love Alarm）第一季日前上線，並創下4.7億的觀看次數，而三位主演金所炫、宋康與鄭家藍最近接受Netflix訪問，大談自己的戀愛故事。

金所炫在劇中飾演女主角金朝晀，出道12年、現年20歲的她自爆是「A0」（從未談過戀愛的意思），令大家也難以置信。未拍過拖的金所炫指演感情戲的方面是要真的喜歡上對方，她坦言因為每之拍的都的都是愛情劇，光是把心思放在劇集裏已經很累，反而令讓她覺得在現實生活中沒必要談戀愛，而她為了演繹角色，在拍每一部戲時都會真心喜歡對方，但完成拍攝便可以立即整理好情緒。而金所炫因為一直忙於工作，沒有像劇中角色一樣有機會上高中，所以她在拍攝《喜歡的話請響鈴》期間便忍不住後悔，一直反覆問自己為何沒在學生時期好好享受清澀又甜蜜的戀愛。

金所炫又大方自認是「NG王」，因為笑點很低而經常笑場。而在劇中飾演暖男默默守護金所炫的鄭家藍就被爆是三人中最怕醜，遇到任何事都只會露出「暖男式」傻笑，就算有心儀對象亦不敢表白，令好友們都十分擔憂他要怎麼追女仔。

而對於劇集會否開拍第二季，金所炫前日接受韓媒訪問時就表示未有計劃，她又透酪在第8集已經「長大」的她，雖然外型成熟，但內裏仍是滿滿的少女心，與兩位男主角的感情部分還不明朗，連她也相當好奇若第二季開拍，女主角將會情歸何處。

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