莊正處男Cosplay演唱圓夢

樂壇新人莊正（Lester）近日推出首隻派台歌《開放世界》，熱愛動漫玩意的他更被邀請去動漫展演唱，為尊重演出場合，他更特意處男Cosplay到場︰「由中學開始就每年都去動漫展，見到啲人Cosplay好似好好玩咁，自己又鍾意睇漫畫，所以都想試吓玩Cosplay，不過身邊嘅朋友就唔係有太大興趣，所以一路都冇試，今次就有個機會搵咗一個好勁嘅Cosplayer，幫我做咗呢個造型，第一次個感覺好好玩，所有嘢佢做得好Detail。」

講到唱歌，他開心謂終於可以圓夢於動漫展演唱︰「每年入場都希望有一日可以上台唱歌，今次同大家唱新歌覺得好開心，雖然首歌唱咗好多次Live，但對我嚟講每次唱Live都好大挑戰，難免都有啲緊張，師姐林二汶都有鼓勵吓我，可能Cosplay關係，個角色都畀咗啲力量我，整體嚟講比之前好啲。」

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