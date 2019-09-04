齊芷瑤8歲囝囝奪頂尖少兒模特兒比賽季軍

息影女星齊芷瑤（Iris）與堪輿學家陳子才8歲囝囝陳司隽（Elvis）早前參加中國頂尖少兒模特兒上海區比賽，獲得第3名進身全國總決賽。早前總決賽於杭洲舉行，Elvis狀態大勇，於四百多位全國少兒中脫穎而出，奪得季軍！

Iris與Pius對囝囝表現十分滿意，全程充當攝影師又照相又拍片。Iris被問到之前有否幫囝囝進行特訓？她說：「佢暑假啲期排到好滿，之前要考四個音樂試及一個圍棋試，冇咩時間練，我只係比賽之前畀啲意見佢，不過佢從小就好有主見，細細個影相就已話要擺乜甫士。」對於Elvis的表現，Iris說：「喺台上最重要有自信同氣場，佢表現OK，不過仲有好大空間，今次攞到第三名已好好，呢個獎對佢好大鼓舞，表示仲有進步嘅空間，會為下一目標更努力。」

Iris又謂並不是想為囝囝將來做模特兒鋪路，參加比賽是想他有不同的體驗，說：「想佢有各方面嘅磨練，面對好多人都唔怕，我哋其實想佢喺藝術方面發展多啲，所以佢畀咗好多時間喺音樂上，學唔同嘅樂器。」問到囝囝比賽佢同老公會否好緊張？她說：「佢行騷時，我主要睇佢有咩問題，邊度需要改進，多過緊張佢成績。其實佢哋兩兄妹出去比賽、表演或者考試，我覺得最重要係佢哋有冇做到超越自己，表現出最好嘅自己對我嚟講已贏咗，比攞到獎更令我開心。」

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