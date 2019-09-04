具慧善爆安宰賢有外遇　吳妍書無辜受牽連

具慧善爆安宰賢有外遇，正與他拍劇的女星吳妍書即被傳是小三。

韓國神劇《來自星星的你》的32歲韓星安宰賢，與結婚3年的34歲女星具慧善於上月鬧婚變，並先後數臭男方變心、酒後頻密聯絡異性以及嫌棄她乳頭不性感，連日來頻頻更新社交網的具慧善，昨晚再上傳二人結婚時，曾一起訂下的婚姻守則內容，包括安宰賢要注意的11個事項：

1.在外面喝酒，只能喝到晚上10時，不能喝到不省人事。

2.不能任性鬧脾氣。

3.不能帶給他人傷害。

4.脫掉的衣物放回原位。

5.吃剩的食物及時清理（不要堆在洗碗盆）

6.需清洗的衣物放在洗衣室。

7.喝醉後心情很好也不要叫囂，禁止動粗及使用暴力等。

8.凌晨12點前回家（拍攝時除外）。

9.一周清理一次貓廁所。

10.小心說話（尤其不要在背後說他人閒話。）

11.整理鞋履

紙條上附有二人簽名，而具慧善要注意的事項則寫上「沒有」，她又發文指自己真正想要的是安宰賢認錯及道歉，但之後又刪走該貼文。

此外，韓媒Dispatch今日公開安宰賢與具慧善於去年9月的短訊內容，當時二人不時向對方說：「我愛你！」，但今年3月開始雙方的婚姻已出現問題，具慧善不時因男方外出喝酒至凌晨而責備他，至5月下旬，具慧善發短訊給安宰賢：「我很傷心很孤獨。」安宰賢覆她：「對不起。」具慧善則回應：「有甚麼對不起？(各方）因為不愛我，所以對不起？」

今年7月1日具慧善獲悉安宰賢與其他人慶生，二人再起爭執，之後具慧善向安宰賢要求把位於龍仁的房子給她，安宰賢回覆稱：「不是已給你9千萬韓圜（約58萬港元）嗎？」但具慧善回覆說：「你毀了我的人生，就應該要負責！」據悉二人於前年7月遷入龍仁的愛巢，但安宰賢去年7月至12月拍攝韓劇《Beauty Inside》及今年5月至今，拍攝新劇《有缺陷的人們》期間也搬回首爾獨自生活。

不過，具慧善其後再發文反擊Dispatch公開的短訊內容，並指安宰賢今年便已三度更換手機，她又指離婚原因是安宰賢有外遇，並指對方與拍攝中的電視劇女演員傳緋聞，已傳到她耳邊，雖然她也不知道應否相信而大感困惑，但具慧善指安宰賢經常以忙為由，不回覆她的短訊及電話，卻與該女演員頻繁用短訊談天說笑，讓她非常心痛，目前還需要時間來整理這段感情。至於正與安宰賢拍《有》劇的女星吳妍書則無辜捲入二人的離婚風波，被網民懷疑是「小三」。