原來一直靠P圖！Cammi現真人街坊唔認得

近年社交網塑造唔少網紅，呃like已成文化，放上網前P圖更係不可缺少嘅重要步驟，佢哋嘅執相技術超凡，相同真人極大分別，修圖成癮！前晚無綫《東張西望》請來幾位網紅剖白，其中一位係𡃁模出身嘅謝芷蕙（Cammi），早年曾被指與形象指導張學潤（Nel Nel）撞樣，而近年自從搵到有米男友淡出幕前後，樣貌多次進化，大眼睛、高鼻、尖下巴，成個package清一色網紅樣，加上生活突然富貴，成為熱話。

節目中Cammi現真身上街做對比測試，唔少途人不但認唔出佢，仲話真人靚過相！有人話「成個人都唔似樣」，亦有人讚佢「真人比較好睇」，Cammi表示：「身邊都有朋友覺得我P圖過分咗，唔似我本人，真人生動啲，但我鍾意P咗圖嘅自己，可以滿足到自己，所以我都會繼續P！」

此外，仲搵咗早前推出寫真集嘅網上平台主播宣娜（Sheena），指自己顏值只有30分，所以除咗化妝，仲要靠直播嘅濾鏡。Sheena指粉絲們大部分係老年男性，明言唔係騙局，因為五官變動唔大，更表示試過直播一晚收禮物接近80萬港幣，同網上平台分佣後都穩袋約30萬！

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