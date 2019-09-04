與龔慈恩分居兩年　林煒直認有新歡

現年55歲的藝人龔慈恩於二十年前和藝人林煒在加拿大多倫多註冊結婚，育有19歲、剛入行的女兒林愷鈴及16歲兒子林卓毅，龔慈恩不時晒一家四口幸福照，但原來兩人已分居兩年，且50歲的林煒被拍得另有新歡，和女總裁新歡劉灼梅在台灣街頭攬錫。林煒接受訪問時暗示和龔慈恩在分居階段，指欲用時間處理離婚問題，話已回台灣不會再返香港，但聲稱不是搞婚外情，因和50歲的劉灼梅是在分居後才在社交活動相識，已拍拖3個多月，讚對方各方面都很好，給他安全感。

他又透露和龔慈恩早已分房睡，龔慈恩一向以兒女行先，雖然兩人間沒有大問題，但總要有一個人「犧牲」，現時兒女已長大，覺得自己要在台灣再發展事業，更直言以前的家不再需要他。林煒續指夫妻之間嚴重裂痕實難彌補，過去兩年的新年都有回港探自己母親，但龔慈恩的家就過門而不入，現時一對兒女就繼續跟媽媽，也叫仔女加油，又指龔慈恩對其去意沒有話說，覺得「要走就走」。林煒話和龔慈恩財政獨立，且不計較香港的資產，所以兩人沒有財產問題。

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