港姐：揚言和平分手！楊詠彤否認爆前度樽

《2019香港小姐競選》候選佳麗十強到旺角一間健身中心接受體能、泰拳、瑜伽「最強特訓」及投票互選「友誼小姐」。

熱門佳麗（7）楊詠彤（Katy）繼被爆料指啜乾前度男友「翻版阮兆祥」金錢後即狼撇對方，再有爆料追擊指她分手期間經常買醉，男友要求分手更被她「爆樽」擊傷面部，眼眉被𠝹開要縫針留下疤痕。楊詠彤回應時否認說：「冇咁嘅事。（分手有冇嗌交？）普通情侶嗌交就有。（有冇試過嬲到要出手？）冇呀，當時拍拖都幾sweet，之後因為性格唔啱，所以就和平分手。（分手成日飲醉？）唔係，嗰段時間因為單身，所以就可以約多啲朋友出去，但就冇話飲醉酒。（點解咁多爆料？）唔知，可能依家多咗見報，就有啲人亂講。（前度爆料？）唔知，我哋冇聯絡，都分咗手就唔提，呢啲係失實報道。」

此外，楊詠彤雖然身材高挑，但做瑜伽卻在佳麗中做得最好，身體最柔軟，她說：「自己學咗瑜伽半年，呢排都冇時間，都係喺屋企做十分鐘，可能細個一路有拉筋，啲筋都算鬆。」她指近期忙於備戰，回家也馬上睡覺，也懶散了小做運動，希望趁決賽前多運動練出肌肉線條。

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