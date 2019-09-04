港姐：廖倬竩做瑜伽仆倒人前　堅稱有腹肌

《2019香港小姐競選》候選佳麗十強到旺角一間健身中心身穿Bra Top接受體能、泰拳、瑜伽「最強特訓」，佳麗中以（1）黃嘉雯、(8)古佩玲身形最弗；（4）姚懿芠與(9)廖倬竩（Ivy）則露出「肚腩仔」。

大熱佳麗黃嘉雯與廖倬竩做瑜伽時展現「硬朗」一面，雖然兩人經常運動，但身體柔韌性卻麻麻，黃嘉雯做起瑜伽動作有點勉強，廖倬竩更論盡地變成「滾地葫蘆」十分爆笑。廖倬竩受訪表示：「我有玩瑜伽，但係啲動作太難先仆倒，我拉唔起隻腳呀。（因為肥嘟嘟拉唔起？）唔係呀，我開始有腹肌，已瘦咗15磅。（腹肌聰明人先見到﹖）真係有㗎，哈哈！」廖倬竩指雖然星期日已經是決賽，但不會節食減磅，更認為一定要吃東西，否則沒精神備戰，臨近比賽更要吃多點。

黃嘉雯自言打泰拳較叻，平時少有拉筋及做瑜伽，她說：「呢排都有刨歷屆決賽備戰問題環節。」她又坦言因壓力大及捱夜，面上爆「壓力瘡」，會狂敷面膜及吃得清淡備戰。

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