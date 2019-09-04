公開凍齡秘訣！雪兒肉搏猛男保年輕

「凍齡女神」雪兒（Michelle）除了學打泰拳，最近還挑戰學習巴西柔術：「因為自己係女仔，所以想學少少自我防禦技巧。」近日返港工作的她未有「偷懶」，找來好友兼電影動作指導Chris Collins練習防禦術。

唔習慣同人咁親密

Michelle先與假人練習多個不同的防禦動作，之後與Chris Collins「肉搏」，不時將對方鎖在地上成功制服猛男。其後她再練習另一套防禦動作，先被Chris Collins從後「拑實」，不過她不消一會便成功「解鎖」，再反客為主用雙手鎖着對方頸。Michelle坦言不太習慣「肉搏」︰「其實我唔係太習慣同另一個人咁close ，但我朋友好鍾意巴西柔術，玩得好叻，就叫我喺新加坡一起上堂。」又指學習巴西柔術讓她保持年輕︰「可以運用腦袋，對我嚟講係新嘢，令我心態保持年輕，諗同吸收先可以做到呢套動作。」

想試做動作演員

Michelle笑言平時上堂練習，對手都特別照顧她︰「知我好易受傷，受傷令我工作唔方便。」不過她亦曾試過打到周身瘀︰「有時唔小心手臂和腳都會打到瘀，因為要在地上練習塊面都會整到，兩邊臉都試過瘀，不過唔係咁嚴重。」會否嘗試做動作演員？她說︰「想試，如果有電影需要，我都可以郁少少，拍少少動作的電影，如果有時間讓我預備去練一套動作，我覺得都會做。」

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