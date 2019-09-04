軒仔自薦幫關智斌調音　倪晨曦失策露「底」

歌手張敬軒（軒仔）及模特兒倪晨曦（Elva）出席銀行廣告發布會，期間身穿白色斜膊高衩裙的Elva坐下時不慎露出打底褲，非常失策。軒仔表示是兩人首次合作，身為「網友」的他們又互笠高帽，大讚對方社交平台經營得好，其中軒仔讚Elva影的相很靚，Elva就讚軒仔寫的caption很得意，笑言：「個個post都有聲有味，我相為先，佢就字為先，所以可以互相學習。」

講到個人近況，軒仔宣布終於落實與香港中樂團合作的紅館演唱會日期，就是11月22至24日，笑言：「就係祖兒（容祖兒）口中嘅di da騷，不過因為中樂團檔期問題，所以今次場數唔多，好可惜，我都想做多幾場。」他又笑言這3個月好像做了演唱會之友，之前幫祖兒，之後又有關智斌（Kenny）及自己，他表示會做關智斌的嘉賓，問到可會幫手換衫？他笑言：「佢有手有腳，自己搞啦。」那可會幫手做幕後？他即抵死大講有味笑話：「幫佢調......音，係調音部，調理音響部。（點幫佢調？）用陰力，輕輕微調，唔使大力。」他又笑言自己可以上門調音：「我做過，因為朋友私人卡啦OK房要調音。」

提到祖兒與王菀之已婚叔仔Gavin So傳緋聞，軒仔坦言：「冇親身求證，呢啲新聞年中都唔少，所以睇完唔會問，係可能食飯嗰陣見到多個人多雙筷就問，唔會特別講。」他續笑言：「其實我同祖兒都過咗適婚年齡，佢又鍾意小朋友，我都叫佢快啲生，再唔生就冇得生，不過佢話做我代母喎，呢啲朋友邊度搵。（你會畀佢做代母？）代購就話啫，如果真係要做，我要check check自己嗰方面先，但其實代母喺香港犯法，所以都唔會考慮，不過媽咪有問我傳宗接代嘅嘢，但帶小朋友嚟世上係好大決定，供書教學又好緊要。」

至於Elva就提到9月全月幾乎都不在香港，因為要到歐美出席時裝周，十分忙碌，問到豈不是沒有時間準備婚禮？她笑言：「係呀，所以要延遲到出年2月，依家book咗場應該都唔會再改期，如果唔係未婚夫會詐型。（喺邊搞？）會喺香港。」

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