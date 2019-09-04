「九星」開騷　黃翊爆有秘密武器

由歌手黃翊、胡渭康、黃寶欣、何婉盈、莫鎮賢等「九星」的「記得⋯⋯我們的主打歌演唱會」將於9月中起舉行，最近其中八星進行排練一段八、九十年代大熱經典組曲。

問到哪位歌星跳舞最快上手？黃翊笑言：「跳舞對莫鎮賢來說如食生菜，對文佩玲更如食飯一樣，我就比較難搞少少，所需時間又多少少。」最慢的又會是誰？黃寶欣搶答自認，黃翊即時補充說：「其實如無意外，我哋都好慢。」一眾「同學」即時大笑，莫鎮賢補充：「都唔係，發現我哋都未係時候入老人院。」寶欣就話：「我哋跳得好開心，只係有啲走位未太熟。」眾人更笑說到演出時，所有舞蹈到唱都會自然流露，黃翊更說：「我哋每個都有秘密武器，到演出嗰晚就會施展畀大家欣賞。」

整段組曲經典歌包括有《壞情人》《跳舞街》《白金升降機》《妖女》等等，今次選曲除由音樂總監所揀選，「同學」都有畀意見，他們說：「最緊要記到歌詞，今次揀選歌曲一定係大熱經典歌外，都定係我哋最熟悉、最想喺台上唱嘅作品。」

至於「男同學」們身形好fit，黃翊揭穿說：「陸家俊話演出時會脫， 好特別咁只脫下，不脫上。」莫鎮賢更點名說：「胡渭康，因為他一直都保持最佳體態，加上啱啱排舞時唔使縮肚，但我呢啲就要不停縮肚。」一眾女同學都表示認同胡渭康真的是Keep得非常好。

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