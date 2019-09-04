口腔醫院擅用照片宣傳　周冬雨告侵權獲勝

內地女星周冬雨因照片被擅自用作廣告宣傳，將上海一家口腔醫院告上法庭。案件一審裁定，該口腔醫院需作出道歉，並賠償經濟損失及維權支出，合共2.5萬元（人民幣‧下同，約2.81萬港元）。

據北京海淀法院官方微信消息，原告周冬雨訴稱，上海名嘉口腔公司（下稱上海名嘉）在其運營的微信公眾號「上海名嘉口腔」中發布的文章，擅自使用了周的8張照片宣傳。該文章旨在利用名人效應來吸引瀏覽者，進而達到商業宣傳的目的，涉嫌侵犯周的肖像權並侵犯其名譽，因此要求上海名嘉，在全國公開發行的報章上公開道歉，並賠償經濟損失及合理費用20.3萬元（約22.6萬港元）。

需持續登載致歉聲明3日

上海名嘉則辯稱，涉案文章未將周冬雨的肖像與廣告宣傳直接關聯，也未直接利用其肖像作廣告宣傳，主觀上無侵犯周肖像權的故意，客觀上不會誤導消費者；涉案文章無營利目的，未獲得商業利益，也不會給公司帶來訪問量的增長或廣告利益。

海淀法院經審理認為，上海名嘉使用周的圖片，作為其微信文章的配圖，已起到商業宣傳作用，屬於商業性使用。上海名嘉未經周的許可使用其肖像的行為，不屬於合理使用範疇，因此裁定上海名嘉應承擔相應侵權責任，判上海名嘉需在其微信公眾號持續登載致歉聲明3日。

另外，法院根據周冬雨的知名度、上海名嘉對其肖像的使用方式、使用範圍，結合其過錯程度及當前市場等因素，最終判上海名嘉賠償周經濟損失2.4萬元（約2.7萬港元）及維權合理支出費用1,000元（約1,100港元）。