同區嘉雯演母女　李蕙敏嗌興奮做定功課

歌手李蕙敏（Amanda）參演由張之珏導演的舞台劇《但願人長久》，榮幸可跟資深舞台劇前輩區嘉雯演母女：「同區嘉雯姐姐做對手又興奮又開心，要打醒十八個精神，因為佢係第一代香港話劇圑嘅中流砥柱，第一次同佢開會已經感受到佢好好戲，佢又唔係產量非常多，我哋角色交流幾多、幾緊要，所以我一早做足比正常多嘅功課，雖然我拍咗六十幾部電影又提過名，但講舞台劇經驗，我喺佢身上學到好多嘢，同之前拍電影係好唔同嘅範疇。」

Amanda又說在《但》中，因媽媽身患絕症，故長期要處於掙扎、憂鬱、煎熬的情緒，每次排及演完戲都感心翳，最難忘一場戲是：「喺最尾嗰場戲，我要表達晒心翳、掙扎嘅情緒，我個故事亦都冇一個真正的結局，都係伴住病咗嘅媽媽，好似做人冇乜希望咁，所以我每次演完都要輕鬆吓，調整番個沉重心情。」

她又以「微妙」形容和導演張之珏的緣分，當時她演出網台節目時遇上對方，張之珏稱喜歡她的歌後就問她可有興趣演音樂劇，數月後獲邀請演出《但》劇，Amanda又話珍惜角色：「多數都係搵我演性格好強角色，演弱小嘅角色就好少，所以覺得今次好有挑戰性。」她說聽到朋友看完舞台劇後，啟發到要思考人生，令她覺得好感動。

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