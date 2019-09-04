練歌被趕入房　湯寶如開騷呻爆仔仔唔撐

歌手湯寶如為10月中麥花臣演唱會舉行記招，問到為何不在10月4日生日當日開騷？她說：「我都想呀，但冇期，其實年頭已經開始想搞演唱會，今次純粹係以歌會友，同埋唔會加場。」

未知出唔出碟

她又透露騷上會唱4首新歌，但事前不會派台：「朋友都話我咁樣風險好大，因為啲人唔知咩歌，但我希望嗰晚唱晒4首歌，唔想逐隻派要周圍宣傳好辛苦。」問到可會想出碟？她說：「未知，就算出可能會出hifi碟，因為普通碟只係用嚟擺，朋友送畀我啲碟我都係用嚟珍藏。」

問到囝囝到時可會來撐場？她大呻：「佢講過應該唔會啦，嗰日平日要返學，佢叫我慢慢搞，其實平時我喺屋企練歌都畀佢叫停，要我返房唱，因為佢唔聽廣東歌，淨係聽英文歌。（佢嫌棄你？）所以惟有趁佢返學自己唱，佢放假就唔搞佢，不過我都慣咗架啦，無論開騷或主持佢都好少理。」

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