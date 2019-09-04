父母離婚冇難受　林愷鈴向爸爸送祝福

藝人龔慈恩與老公林煒離婚，他們的女兒林愷鈴今晚出席時裝展即成焦點，被問到父母離婚是否一早已知？她謂：「分開咗一段時間，佢哋一直都對我好好，係一對好好嘅家長，好Take Care我。（佢哋係咪分居兩年？）多謝關心，等佢哋自己講，作為女兒，佢哋係一對好好嘅父母，一路以嚟都好盡心盡力、盡責咁去照顧我，我好幸福。」

至於有否見過爸爸的女友？林愷鈴說：「多謝關心，等佢自己講。（會唔會祝福爸爸有新女友？）當然會祝福，成件事好正面，都希望佢哋開心。（見過對方未？）呢啲留番畀佢哋自己講，父母有另一半都會祝福佢哋。（會唔會鼓勵媽咪搵另一半？）我自己好開放，呢個年代大家都想開心，我有兩個咁錫我嘅父母好開心，覺得自己好幸福。」

保持朋友關係

談到初初知道父母離婚時會否難以接受？林愷鈴覺得一切都來得很自然，她沒感到難受：「都已經一段時間，唔係突然嘅事，大家都好理性，到依家都保持好好嘅朋友關係，對我無乜打擊，成件事都好順其自然，佢哋都係好關心我、全力湊我。」

林煒接受媒體訪問時，指龔慈恩很喜歡控制家中所有事，對此，林愷鈴表示：「唔覺喎！（咁你依家同爹吔仲有無聯絡？）梗係有。（同媽咪住？）一直都喺香港同媽咪住。」

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