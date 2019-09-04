谷「處男」專輯　吳青峰擔心被吃老豆腐

台灣歌手吳青峰在北京舉行首張個人專輯《太空人》記者會，現場以巨型LED打造出浩瀚宇宙感的「概念式星空舞台」，仿佛置身銀河，同場首播《太空人》MV預告片。青峰收到環球高層送上「空心人」雕像，而導演翁子光驚喜現身，他表示考慮了三個月終答應為青峰獻出第一次執導MV，為專輯《傷風》打造生命力。青峰十分感謝翁子光支持：「我是樂壇最幸福的歌手。」

而休團中的蘇打綠亦在記者會上送上向隊友送上祝福片段，六人更以前輩身份取笑這位「新人」：「太囂張！你竟然動用全體團員一起為你推銷啊！」惹來全場爆笑。青峰被問下一步會否籌備演唱會？他說：「專輯才剛剛開賣，未有想得太長遠，目前只希望唱片有好成績才計劃下一步。」他說歌手都喜歡搞簽名會，笑言自己若要搞，就會搞一個不簽名的簽名會！有人建議他搞握手會，青峰搞笑回答：「哇！我怕被吃豆腐！而且我都是老豆腐了，所以沒有任何計劃！」

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