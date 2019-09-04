林峯唔夠Chok？黃智雯揀同張振朗談情

藝人林峯相隔5年後回歸「娘家」無綫，第一擊便是拍攝新劇《使徒行者3》，晚上約八時他與黃智雯和張振朗現身九龍灣取景，拍攝一幕他與黃智雯坐於車上傾談的戲份，期間林峯發現記者在場亦揮手打招呼，等埋位時亦Keep住Chok樣，狀態大勇！拍罷車廂戲份後他還急急腳看回演出，又與黃智雯及工作人員研究。林峯表示將會與蔡思貝拍對手戲，問到他會否八卦思貝感情事？他笑言:「你哋要問番佢本人。」

至於在劇中飾演警察的黃智雯，於劇中與不少型男有對手戲，問她想與誰有感情線？她說：「我都未知呀，但唔想係馬國明，因為大家合作好多次，揀張振朗啦。」提到現時社會氣氛，會否擔心演警察令觀眾反感？她說：「唔會，咁唔同嘅，今次講臥底，劇內嘅案件同現實有距離嘅，唔怕嘅。」

此外，同場的張振朗表示劇中與蔡思貝一對，問到二人是否有親熱戲？他說：「冇親熱戲呀，有先大鑊，其實我哋之前都合作做情侶，不過都係冇親熱場面。」

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