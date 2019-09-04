拍MV冇得瞓　海俊傑差啲攰到暈

歌手海俊傑（海仔）舉行新歌《長大》MV首播會，獲劉雅麗、張崇基、張崇德等好友到場支持。他透露對上一次出歌已是2012年的事：「係首國語歌，但當時冇唱歌公司，所以冇宣傳，淨係擺上網，而今年係入行25年，上年加入新公司，所以baby終於面世。（簽咗公司會唔會反而有壓力，因為要做啲成績畀公司睇？）我又冇諗，記得陳曉東同我講過，話唔好諗太多，有歌就出，有演唱會咪唱，有啲乜嘢衰得過乜都冇，所以就冇諗過呢樣嘢，開心多過有壓力。」

海仔又透露新歌除了講入行至今的長大經歷外，其實大家都很適合聽，因為年青時總有不同困難，無論感情、工作方面。他又自爆拍MV時差些暈：「因為前一日返咗大陸工作，返到香港屋企已係凌晨五點，但朝早八點就要到location，根本冇時間瞓，去到尾二個location喺天星碼頭時真係差唔多暈，因為好焗，之後就去咗酒店洗面，好彩拍出嚟冇嘢。」

而問到可有計劃開騷？他表示：「開頭有諗過開個『別人的歌演唱會』，但依家加入公司，手上都錄咗三首歌，所以不如儲多啲新歌先，可能計劃出年年尾開。」他又透露太太一直很支持其工作，一起由北京搬來香港都已有半年，又大呻之前拍《法證先鋒IV》撞正要由北京搬來香港：「好呢hea，邊拍邊搬屋，忙到踢晒腳。」他又透露九月中至尾會開拍新劇。

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