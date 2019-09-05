日泰版Baby！33C中島美雪被嘲係變性人

日泰混血模特兒中島美雪（Miyukibaby）擁有火辣零贅肉身材，三圍33C、22、32，舉手投足都散發吸引力。美雪出身於日本，之後到泰國讀中學，再返日本讀大學，近期開始來港接模特兒工作。

美雪外形跟Angelababy有幾分相似，她直言有留意對方的電影及綜藝節目：「我好鍾意佢，佢好靚，有人話我似佢，我覺得好害羞、好開心，我視佢為目標，但要好似佢咁叻係好難。」她表示知道黃曉明是誰，問到會否想學Baby找個似曉明的另一半？她笑說：「都好呀！但相信好困難！（有咩擇偶條件？）心地好、專一、會照顧我。（外型？）高大、成熟，大隻有型更好！」

她直言很喜歡香港這地方及朋友，更大讚香港男士吸引：「香港男仔好親切，反而日本男士好冷漠，有時掛住工作會忽略另一半，甚至一星期見得一次，所以如果有機會，都會接受同香港男仔拍拖。」雖已來港數次，但其廣東話仍是有限公司，只懂得說「你好」、「靚仔」及「靚女」，直言想找港男教她廣東話。

有泰國血統的美雪自爆笑料，網上發現一條短片，中傷她是變性人，她直言得啖笑：「可能我來自泰國，當地有好多靚女都係變性人。（有冇唔開心？）冇得在乎太多，惟有諗即係話我係靚女。」

Profile

中島美雪（Miyukibaby）

年齡：22歲 身高：1米67 三圍：33C、22、32