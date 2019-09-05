【閨蜜睡房】阮兆祥同陳國邦爆攣情？

唱歌出身的阮兆祥將於10月舉行演唱會，其新歌《大夢想家》想表達每個人在不同年齡階段都可以有夢想。他為東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》擔任新一集嘉賓，一連三集與主持俞詠文（Angela）分享其夢想，自爆小時候曾夢想做神父：「我係讀天主教學校，好喜歡嘅班主任又係教宗教呢科，但當我知道神父思想上有很多限制，就放棄咗呢件事。」

傾足六粒鐘成閨蜜

祥仔是羅敏莊（Mimi）與陳國邦女兒陳禛的契爺，當大家以為他與Mimi是好友，其實是與陳國邦才是閨蜜！他憶起第一次跟阿邦合作主持電台節目，在監製安排下傾足六小時：「可能人夾人緣。」其後，他一路看着阿邦跟Mimi拍拖、結婚到生女，恍如陪伴對方成長：「我哋叫做哎吔一家親。」坦言性格跟Mimi相似，相反阿邦為人比較靜：「我曾經懷疑阿邦係鍾意我多啲，但佢最後都得唔到我，所以揀咗Mimi！」

人緣甚佳的祥仔身邊有好多好友，但試過與好友因誤會而疏遠，令他留下遺憾，想知道其內心世界，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》，由祥仔訴說大家知道！

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