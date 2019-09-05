東方日報C1：老公台灣攬女！龔慈恩認離婚

藝人龔慈恩與19歲女兒林愷鈴近年經常孖住現身，卻不見丈夫林煒蹤影，最近林煒被揭與50歲女總裁在台灣街頭攬錫！他承認有新戀情3個月，兩年前已跟龔慈恩分居，自己沒有劈腿；龔慈恩亦承認長期分隔兩地導致離婚收場，並送上衷心的祝福！

現年55歲的龔慈恩與50歲台灣藝人林煒，20多年前因拍攝台版《雪山飛狐》邂逅，當時龔慈恩飾演程靈素，林煒飾演福康安，其後兩人於1999年在加拿大多倫多註冊結婚，育有19歲、剛入行的女兒林愷鈴及16歲兒子林卓毅，但兩夫妻原來已分居兩年，林煒被拍得另結新歡，和50歲女總裁劉灼梅在台灣街頭攬錫。

嚴重裂痕難修補

當年憑台劇《花系列》走紅的林煒受訪時表示，跟龔慈恩結婚20年來聚少離多，兩年前已分居，一直希望低調處理離婚問題，又指已回台灣不會再返港：「香港不適合我，她來台灣也不適合，總需要一個人犧牲妥協，我想過自己的生活，不需要去遷就對方，彼此有共識。」他聲稱不是搞婚外情，分居後才在社交活動認識劉灼梅，並大方認拍拖3個多月，大讚對方各方面都很好，給他安全感。

林煒直認與龔慈恩之間有嚴重裂痕，實難彌補，過去兩年的新年都有回港探母親，但沒有到訪龔慈恩的家門，現時一對子女繼續跟媽媽，希望子女加油。又指龔慈恩對其去意沒有話說，覺得「要走就走」，至於財產處理問題，林煒指兩人一向財政獨立，而且不計較香港的資產，因此這方面沒有問題。

妻管嚴每日Check行蹤

龔慈恩經理人Elaine昨日回應指兩人早已分居，並已低調辦理離婚手續：「主要是因為他們長期分隔兩地，不同的扎根地和不同的生活圈子，讓雙方慢慢地覺得各自需要有自己的空間，子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」及後龔慈恩在Ig抒發心情，上載一張藍天白雲照並留言：「嘆了一口氣！也呼吸了一口新鮮的空氣！已經是很久以前的事了，只是大家都是低調的人，就讓一切淡淡的忘懷吧！Let bygones be bygones！衷心的祝福！」

其實兩年前，林煒已爆出龔慈恩對家人生活管制頗嚴，為家人排滿每日行程，即使她忙極不在家，每天下午都會致電了解大家狀況及叫工人匯報其行蹤，林煒當時曾自嘲無所事事，最大功能是做司機接送子女。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：