唱歌第一位！阮兆祥堅持：係冇可能取代

藝人阮兆祥接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒（Edmond）專訪，大談即將開個人騷感受，他說：「準備功夫就係要曲不離口，因為怕少唱而生疏，咁就會少啲出錯，除咗DNA會出錯。（到時會否爛Gag上身？）其實我又冇所謂，我唱歌時正正經經表演就得，我唔想特登扮斯文，我想同大家多啲互動，所以我唔排除搞吓爛gag，到時分享啲開心事。」

談到再灌錄唱片感覺時，祥仔說：「如果唱歌、主持、演戲，我一定會排唱歌第一，我從來冇丟棄過，雖然唔係我嘅工作，但係我嘅興趣，我本身新秀出身，唱歌帶畀我好多快樂，係冇可能取代，再入錄音室錄唱片好興奮，今次係我第一次錄HiFi唱片，最初都有啲唔習慣，因為HiFi碟要有襟聽同柔和嘅感覺，監製譚國政叫我要留力唱，最後好似搵到另外一個自己咁，好開心又上咗寶貴嘅一課。我入行咁多年只有一個要求，就係要有進步，如果個個都進步自己原地踏步，即係自己都退步，所以好希望有2.0、3.0或者4.0嘅阮兆祥出現。」

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