黃妍開騷獲師兄姐教路紓緩緊張

歌手黃妍（Cath）下月將舉行首個售票音樂會《Sony呈獻：黃妍說音樂會》，連日忙於籌備及練習，日子愈近，心情愈緊張，一班同門師兄姐，包括陳柏宇（Jason）、林奕匡（Phil）、林二汶（Eman）等與Cath拍攝《Cath & Friends Jamming Session -黃妍說音樂會打氣預習》，除了與Cath合唱外，更會傳授開騷心得給她。

Cath向Jason請教紓緩緊張妙法時，Jason笑說：「冇！」他解釋稱：「因為我上台都緊張㗎，唔止上台，其實我每次唱live都緊張㗎！除非係可以唱多幾首歌，就可以輕鬆番啲。」

Phil則笑指Cath平日根本不會緊張：「佢可以好comfortable咁一個人去自彈自唱同perform，其實頗有難度，當你去彈奏，要去記chord、記歌詞又要去記嗰個感情，仲要去唱出嚟嘅時候呢，好容易就會甩少少，個拍子你一跳咗、快咗，作為聽眾你就會好似即刻醒一醒。」Phil着Cath要練熟樂曲，熟到完全不用想就可以彈出的境界，便愈熟愈有信心。Cath一直大叫尷尬。

至於師姐林二汶特地選唱了Cath的出道作《如何從夏天活過來》，稱感覺很有共鳴，之後又合唱了二汶的新歌《最後的信仰》。二汶並分享心得，建議Cath開騷前半小時閉關，二汶說：「如果你第一次可以建立呢個習慣係非常好嘅，因為你第一個騷，一定係大家都嚟恭喜你同你影張相，但係表演者嘅壓力係好大，開騷前嗰半個鐘要好集中精神去準備，唔可以畀其他人令到你分心。」

Cath坦言雖然緊張，但師兄妹的支持，令她有不少信心，透露音樂會上會有驚喜，但賣關子沒有透露詳情。她說：「希望我嘅音樂可以令大家放鬆心情，大家當係Relax，好期待見到大家。」

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