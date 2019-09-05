節目尾聲　王珞丹為隊員準備告別相集

內地女星王珞丹參與的內地綜藝節目《極限青春》近尾聲，由她、王一博及程瀟帶領的三隊戰隊齊角逐最強戰隊及「最強MVP」殊榮。作為領隊的王珞丹在正式比賽前，為「八寶粥」各隊員準備了告別相集，每本相集均是她依各隊員在第一期到第十期節目中的不同表現而量身訂造，令隊友非常感動，她說：「只是想讓隊友們能記住自己，記住言個夏天『八寶粥』的共同經歷。」隊友們則表示：「這份禮物，我們真的太喜歡了，丹姐真的好細心。」

而節目正式開始，三位領隊帶領所屬的隊友出場表演，而王珞丹揮動一面大旗奔向台中心的高台位，用舞動的旗幟引出隊員由不同方向出場，一度令現場氣氛推至高峰。最後王珞丹的隊伍擊低其他兩隊成為「最強戰隊」，王珞丹在微博講感受：「感恩這個夏天，讓我遇見最可愛的八寶粥，辛苦《極限青春》所有台前幕後的工作人員，愛你們。」

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