撞鐵柱尾龍骨重傷　余思霆唔識死繼續滑雪

華姐出身的余思霆當年由台灣遠赴美國紐約讀書，展開人生新旅程。她在紐約一留就十載，對當地吃喝玩樂及打卡熱點瞭如指掌，由冬天的滑雪勝地，到夏天與陽光玩遊戲的蒲點，甚或美食之選，她都有獨特推介，「跟着思霆去旅行」，相信別有一番滋味與體會！

紐約除了是潮流集中地外，亦有不少吸睛玩意，令人流連忘返！思霆由14歲開始成為雪山捧場客，每年冬天都計劃滑雪之旅，登山「任我行」，即使在山上發生危險的一幕仍歷歷在目，她依然大無畏。談到當年的意外，她憶述：「當時被花式滑雪嘅長鐵桿撞到應一應，尾龍骨嚴重受傷，即刻被送到醫院，結果休息咗大半年，直至依家有時都唔可以坐太耐。細個唔識驚，覺得即使再受傷，冇理由會撞番同一個位置啩？」

當夏天一到，她就愛「轉場」蒲沙灘晒身材，天生大膽的她首推世界級水上樂園Splish Splash「探險」！

Splish Splash漂流

每逢夏天，思霆就愛去位於長島東部Riverhead公園的Splish Splash。這個建於1991年、佔地96英畝的水上樂園，沒有因為年代久遠而失去趣味，思霆笑說：「成個樂園有14個主題設施，例如『鯊魚襲擊』等，亦有衝浪及漂流玩意，啱晒我呢啲大膽之徒。樂園亦有專為小朋友而設嘅遊樂區，一家大細去都可以玩足一日。」

紐約蘇豪搵同鄉

思霆在「紐約蘇豪」曼哈頓區留倩影，談到夜場，她說：「通常我要去都係成班朋友一齊，比較安全。嗰邊啲女仔夜蒲好大膽，衣着性感之餘，舞步亦好奔放，仲會同啲男仔跳辣身舞！不過每個地方都有唔同嘅特色，我就比較喜歡去當地嘅台灣酒吧玩，話晒同聲同氣嘛！」

麻辣湯店 口水直流

紐約的美食絕對不只西餐，思霆最愛流連麻辣湯店，不單有超值美食，更是她與三五知己放鬆談天說地的好地方：「紐約係一個大都會，吸引好多地方嘅人移民過嚟，所以當地不難發現由日本人開設嘅日本餐廳、韓國人開設嘅韓燒等等，味道正宗。呢間麻辣湯店位於我求學時嘅屋企附近，辣度任君選擇，每人一碟醬汁，仲係秘製嘅，依家我每次返去都會專登跑去買番罐，帶返香港打邊爐，好食到停唔到口。」

搵食醫思鄉病

身為台灣人的思霆對台式飲料自然要求高，笑言飲香芋飲品可治「思鄉病」：「有間台灣人開嘅茶店，芋頭鮮奶嘅芋頭係每朝新鮮烹調，未飲已經聞到香味，口感完全畀到我台灣嘅感覺，大家有機會都不妨一試。」為食的她不時到遊樂場「覓食」，手上的甜品就是其最愛：「呢樣美食應該係用麵粉炸成嘅，除咗遊樂場，我未喺其他地方見過，所以我間中會入樂園，專登買嚟食。」

「熨斗區」打卡

思霆在紐約著名的三角形建築「熨斗大廈」前玩自拍，這所於1902年完工的大廈，當時是紐約市最高的建築物，同時也是早期摩天大樓的代表作，至今仍相當聞名，大樓周邊社區因此取名「熨斗區」。思霆指不少遊客愛在此打卡，難怪她有樣學樣，自娛一番。

Six Flags高空試膽

思霆身後的雲霄飛車是新澤西州Six Flags的標記，這個名為Zumanjaro的自由落體高達41層樓、約126.5公尺，比自由神像和倫敦的大笨鐘還要高，膽識過人的思霆當然不會錯過，感受刺激！她不時向同輩朋友推介，自問膽量過人的遊客，遊覽紐約時不妨一試！

帝國大廈 頭髮亂了

思霆曾到訪著名的帝國大廈，可惜拍照留念時卻「頭髮亂了」，她靦覥說：「嗰度好高亦好大，真係好難影到靚相，所以最終我退而求其次，決定影到身後嘅靚景就算。我身後嗰一大片空地就係中央公園，以往放學好多時我都會去行吓、玩吓，嗰度不時有人表演，睇番啲相真係回憶返晒嚟！」

Mountain Creek練身手

每年的11月至翌年3月，是思霆最喜歡的季節。身為滑雪高手的她在離市中心僅兩小時車程的Mountain Creek留下不少足印。問到為何對滑雪情有獨鍾？她坦言：「可能因為鍾意踩Roller啦，不過由始至終都冇諗過成為職業運動員，事關人哋幾歲開始受訓，我呢啲半途出家嘅，點同人比？」返港發展後，她未必能「按時」飛返紐約滑雪，近年轉戰日本，大讚當地雪場「啱口味」。

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