訓練足1年！洛比桑新片《ANNA》女殺手型爆

由法國導演洛比桑（Luc Besson）執導與編劇的新片《ANNA》上映，請來俄羅斯超模Sasha Luss飾演被前蘇聯特務組織招攬的女殺手，而女殺手平常的表面掩飾身份，正正是擔任一個模特兒，Sasha在戲中做回「自己」，絕對駕輕就熟！

洛比桑是殺手片的老行尊，《這個殺手不太冷》（Léon: The Professional）固然經典，他亦拍過不少以身手超凡女性為主角的作品，如1990年的《墮落花》（La Femme Nikita）與2014年由史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）主演的《LUCY：超能煞姬》（Lucy），現在《ANNA》將舞台搬到前蘇聯，別有一番特色。

Sasha為演好美艷又狠辣的女殺手，特別花一年時間準備，接受訓練，她坦言過程非常艱苦：「導演對動作場面好執着，我需要反覆練習，壓力好大。但我每一次完成打鬥場面，都好有成就感！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。