香港兩代泳界男神及演員方力申及朱鑑然,獲邀擔任2019東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」東方紳士,並合力炮製短片宣傳,以趣味的手法表達男人之間互相欣賞但又不忘競爭的友情。二人在短片中穿起筆挺西裝展示魅力,時而溫柔,時而風度翩翩,鏡頭二人前扯大纜和拗手瓜展示力的表現,散發出活力的紳士風範。兩位人生軌迹有不少相同之處的跨界別男神攜手演繹,各自表述的紳士風采,把「There is a Gentleman in Every Man: Honour and Legacy」的內蘊表達得淋漓盡致。

方力申與朱鑑然均曾為運動員,如今身為演員,生活與工作時間對他們而言有獨特意義,而腕間的名錶不但有助他們發揮紳士的風采,更加是他們最貼身的夥伴。

