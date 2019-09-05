【娛場】認唔識做戲　鄭俊弘：想熄電視

有人說：「成長是一夜之間的事！」對鄭俊弘（Fred）來說，可能亦然。入行18年，曾經歷過高山低谷，現在Fred增添了一份成熟感。而他接受《娛場》主持人李文珊（Sherman）訪問時，亦大談入行以來的苦與樂。

Fred在加拿大土生土長，在小時候受舅父的薰陶，因而對音樂產生濃厚興趣。在他18歲的暑假，因為跟隨媽媽回港探親，機緣巧合之下被媽媽鼓勵參加《全球華人新秀歌唱大賽》，最終奪得亞軍而簽約華星當歌手。可惜簽約後兩個月，華星卻因停止營運，而令一心想當歌手的Fred夢碎。

2002年，無綫開辦「第18期藝員訓練班」，而Fred亦報讀了。從此，他就由一名歌手轉型成為一名演員。Fred頭一部有名有姓的角色，就是在《英雄·刀·少年》中的唐耀宗，可是Fred卻自言不知在讀甚麼對白，而且還有英文口音，即使重看演出都想熄電視。其後，Fred亦有演出《青出於藍》的馮恩東、《法證先鋒》的梁小剛等等，但不知為何，他演的角色愈來愈小，令他相當氣餒：「《法證I》、《法證II》都有好多對白、好多人物關係，但之後就冇晒啦，可能做番茶客或者誰誰誰的朋友，都有唔開心‥‥‥」

直至在TVB收到十年金牌之時，Fred驚覺時日無多方不敢偷懶，故他決定鼓起勇氣，主動要求見高層曾勵珍（珍姐），希望給予更多機會。之後，Fred除了在劇集《舌劍上的公堂》有稍多的戲份外，2013年更參與了歌唱節目《星夢傳奇》，並在呼聲極高之下得到冠軍，Fred坦言：「呢個比賽再可以畀我發夢，原來我仲有呢個機會。」

兜兜轉轉，Fred亦是因為歌唱比賽而成功彈起，其後更成為新一代人氣王，接下不少廣告、代言，以及可以舉行音樂會。但2017年，Fred在被指背未婚妻暗撻何雁詩，因而令他的事業起了一些變化。回望過去，Fred亦坦言上了寶貴一課：「我係學識咗一段感情係雙方面，我覺得感情、愛情係好簡單。之前嘅我係好孤單，對呢個世界嘅睇法係好負面，而家擁有嘅嘢係好感恩，真真正正嘅快樂係好踏實。」

如果想了解更多鄭俊弘的內心世界，那就一定要去片看《娛場》了！

場地：The Boozer