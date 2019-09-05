馮允謙黃淑蔓Nowhere Boys齊齊整辣椒油

電影《花椒之味》將於9月7日舉行慈善首映禮，屆時會義賣特製花椒辣椒油，限量300瓶，善款將捐予慈善機構「九龍樂善堂」幫助關注青年精神健康。日前藝人黃淑蔓（Feanna）、馮允謙（Jay）和樂隊Nowhere Boys成員Van和Hansun出動齊齊跟吳少芳（Jodi）齊齊趕製辣油。當年Jodi以組合Face To Face出道不久遇上嚴重交通意外，從此在輪椅上生活。雖然只有一隻手指可輕微郁動，但她非常積極樂觀，繼續熱愛唱歌和烹

飪，近年更開展鑽研秘製花椒辣油。

Hansun說：「真係好想試吓，一定好好味。但知道原來唔會公開發售就好可惜，估唔到今日有機會嚟幫手，好開心，我哋一定畀心機整！」而「班長」Feanna就嚴格督促各人洗手要超過30秒，至於Jay就自告奮勇拒戴護眼罩切乾葱，他說：「我以前唔食辣，長大後愈食愈辣，但整辣椒油係第一次，我好想感受一下切葱醃眼、流眼淚嘅感覺。」結果他和Feanna竟然免疫，反而身旁負責抹辣椒的Hansun雙眼通紅兼流淚。

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