SM禁f(x)十周年應援？宋茜約滿組合名存實亡

今日是韓團f(x)出道十周年，26歲台裔美籍成員Amber日前透露親筆信，宣布約滿SM事務所後，內地成員Victoria（宋茜）今日亦宣布與SM事務所的合約已結束，將專注內地個人活動。

她發文表示：「一眨眼，十年了。2009年9月5號，我站上舞台正式出道。那個時候我已經懂得，只要付出努力就會有收穫，運氣也很重要，但機會是只給有準備的人的。我只希望自己能抓住所有機會，不留遺憾。而今10週年了，是終點，也是起點。感恩與S.M這十年的所有，我們今後會以一個全新的方式再走下去。這是一個新的開始，重新出發，我還是我，我會繼續做自己，不忘初心、勇往直前。我會努力成為更好的自己，堅定信念，認定就不會被輕易改變主意！珍惜每一個機會！珍惜身邊每一個人，一切的一切！所以，謝謝那個努力且勇敢的自己，讓我可以擁有現在的一切！謝謝我的家人和朋友，感恩所有愛我和我愛的人，能夠遇上你們是我的福氣。感恩所有的信任與支持，希望我沒有辜負你們對我的期望，以後也會全力以赴。所以，你們願意跟我一起接著走向下一個10年嗎？」工作室亦發文指：「感恩十年的所有，今後將以宋茜工作室為主體，全面經營個人事業。」

而隊友Krystal早前受訪稱不想再以女團成員身份在台上跳唱，反而想以女演員身份專注演技方面的發展，至於另一成員Luna近年則專注音樂劇發展。

隨着Amber與Victoria宣布約滿，f(x)亦名存實亡。昨日有韓媒報道指原本粉絲計劃為組合出道十周年進行應援，但被SM事務所禁止，令粉絲相當不滿，SM事務所事後否認曾禁止粉絲籌備應援活動。而Amber前日上傳與Krystal的合照，並留言答謝第11年教她韓文的Krystal，力證二人即使分道揚鑣，但友情不變。