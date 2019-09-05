專業水準！姜皓文低潮期做過冰室沖奶茶

一年一度的「新世界維港泳」將於10月27日舉行，今年配合今年「我不怕浪 我就是浪」的主題，特別邀請三位藝人姜皓文（黑仔）、蘇麗珊及「香港蛙后」江忞懿作為嘉賓，拍攝一系列照片和宣傳短片，成為「Wavemaker」。

黑仔在一間懷舊冰室內進行拍攝，他透露自己與冰室甚有淵源，早年演藝工作發展不太順利，他曾一度在冰室工作，期間更學會沖泡奶茶，拍攝當日，黑仔更一時技癢，即場示範沖奶茶，連冰室老闆也大讚他所沖泡的奶茶有專業水準！至於蘇麗珊則在巴士上拍攝，她提到出道至今也經常乘坐公共交通工具，自己亦曾乘搭巴士前往試鏡。

而游泳健將江忞懿則於尖沙咀星光大道上拍攝，江忞懿是多項香港游泳紀錄保持者，但其實她的體育生涯經歷過不少起伏，更曾一度因表現停滯不前而短暫離開泳壇，經過沉澱和檢討後決定重返泳壇，終在2016年成功代表香港躋身奧運。

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