林明禎色誘男同學回家　為羅蘭煮「溫體肉」

馬來西亞藝人林明禎、香港藝人林雪及羅蘭齊齊為今年主題公園的哈囉喂活動拍攝宣傳片，拍出多段經典驚慄故事。為配合以港產電影主題的重點鬼域「香港靈異結界」及「盂蘭老大街」，今年宣傳片以電影預告形式示人，短短數十秒的片段以緊湊節奏輯錄多個陰寒及驚嚇精彩場面，令人不寒而慄。

「老戲骨」林雪與羅蘭於深夜在幽暗街角取景拍攝，林雪以深入民心的「紅Van司機」角色登場，於夜間開工途中頻頻「撞鬼」。林雪表示自己年輕時經常坐紅Van，很喜歡「紅Van司機」這個夠地道的角色，與羅蘭姐合作勾起了他很多回憶，因為他的第一部電影正是與羅蘭飾演母子，在旁的羅蘭姐卻笑指曾經飾演過太多人的母親，所以沒有印象。林雪亦記起第一次到訪時主題公園的蝦碌場面，他說：「我嚟香港第一日就嚟呢度，當時聽到會參觀『海洋館』，以為係好隆重嘅場合，特意穿上西裝同名牌皮鞋。」

此外，羅蘭亦夥拍林明禎拍攝另一段環繞屋邨靈異事件宣傳片，片中「溫柔體貼」的孫女林明禎以清純學生造型登場，為了替相依為命的外婆羅蘭烹調「溫體肉」，學生妹林明禎不惜引誘男同學回家，林明禎道：「如果要選擇被嚇還是嚇人，我會想扮演散播驚嚇元素的嘩鬼。所以我很喜歡在這次宣傳片扮演的角色，外表可愛溫馴但其實內心恐怖陰險，會烹調『溫體肉』給婆婆吃，很有挑戰性。」

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