自爆有恐慌症　宣美為避追求者而改電話

最近推出新歌《LALALAY》的韓國女歌手宣美，昨日與女歌手白智英及曾參加選秀節目《Produce X 101》的前男團MYTEEN成員宋有彬為MBC節目《黃金漁場》擔任嘉賓。

有「演藝界高冷女」之稱的宣美被主持指經常拒絕其他人的追求，宣美就自爆曾為了避追求者而改電話：「如果有人打嚟，我會索性改電話，成日有人通過我朋友問我電話，我就叫朋友同對方講我已經有結婚對象。」宣美又指試過有人用我私訊向她表達好感，但她不會回覆對方：「雖然我唔答佢，但佢仲係定時send私訊畀我，因為太驚所以封鎖咗佢。」當主持問宣美為何總是拒絕追求者？宣美就指：「如果我鍾意對方，我會主動接近，我拍拖係比較長情，唔係咁容易同人一齊。」

宣美又講到自己患有恐慌症，因為專輯要自己包辦製作，令她承受過大負荷：「我見到舞台照明就會出現恐慌症狀，雙眼冇辦法聚焦，仲會係咁震，我雖然好少喺台上出錯，但嗰次真係冇辦法，覺得好大壓力。」而一直維持在86磅的宣美早前努力增肥至110磅，她透露有食補充劑和營養劑，加上做運動和有規律地食飯，所以成功增磅，現時十分健康。

至於宋有彬早前被爆出與女歌手金昭希的咀相，當時事務所澄清二人已經分手，而宋有彬昨晚在節目中就大方談及該事：「的確係有拍過拖，已經分咗手。」曾因為星途麻麻，加上失聲而試過想放棄做歌手的他，竟表示因為宋仲基而決定繼續唱歌：「最近去咗算命，算命師話不久之後就會有起色，仲話望到巨星宋仲基。」