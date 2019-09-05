吳肇軒唔收錢演出　吳浩康MV隱藏致敬位

歌手吳浩康（Deep）的新歌《船頭尺》MV有好友何嘉莉（Lillian）演出，而劇場版隱藏了大量訊息，是導演向其心愛的香港經典愛情電影致敬，包括將黎明、張曼玉主演的《甜蜜蜜》經典對白「買同一款手鍊畀兩個唔同嘅女人」置入劇場版，亦有休息室中，牆上的Memo紙哈哈笑圖案則來自古天樂、吳彥祖及高圓圓的《單身男女》；Lillian在休息室中食藥時說：「我食藥好叻㗎！」對白出自《玻璃之城》，黎明在獄中跟女主角舒淇的對話等。

導演亦羨慕Marvel系列電影中的「共同宇宙觀」，所以決定MV中安排之前自己拍攝的其他MV的人物出現，這次請來張敬軒《百年樹木》MV男主角吳肇軒來客串，飾演《百年樹木》中的陳銘嘉「亂入」在故事中，吳肇軒一收到邀請，又是分文不收到來等足一晚，最後，MV請來Lillian來擔任女主角，是導演決定在長版本私心地放入自己很喜歡Lillian的歌曲《兩種人》，這首歌是導演在卡拉OK的飲歌之一。

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