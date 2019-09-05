江華開綠燈畀麥潔文性感開騷：全身Scan過

歌手麥潔文今日宣傳於10月中假旺角麥花臣場館舉行個唱，席間老公江華突然現身送上驚喜，拉住老婆大擺Pose合照勁恩愛！麥潔文自認連唱3小時會感辛苦、吃力，所以都有做運動練體力，至今已減5磅：「目標係減多1、2磅，都唔想減太多。」江華搶話「投訴」：「仲減？再減好心痛！依家已經要喝住唔畀佢食甜品，再瘦就應有嘅嘢無埋！」問到兩公婆會一齊操Fit？麥潔文指：「佢一直都有操，我係搵唔到佢啲脂肪。」

江華開綠燈着性感歌衫

問到江華可接受老婆着性感歌衫？他大方謂冇問題，又派糖大讚老婆大把本錢：「最緊要係着得起！佢就着得起，但性感唔一定係暴露。（要過目佢啲衫？）都20幾年夫妻，全身都Scan過，所以未驚過！服裝Sponsor都係我搵。」麥潔文亦預告屆時上身會比下身少布。

預告阿女、老公上台合唱

講到嘉賓，她透露囡囡陳薔天及老公都會上台合唱，問到會否驚老公「咪霸」上身搶唱？她笑話：「佢未必敢，畀個膽佢都唔敢！」身旁的江華賣口乖說：「我唔會搶風頭、喧賓奪主，獨唔獨唱要主角批准，我好配合。」麥潔文大爆老公日日練歌，好攻心計，密謀想獨唱，江華重申：「嚴重聲明我只係配合，我唔係唱家班先要勤力練歌。」問到二人有邊首飲歌？麥潔文點歌：「想同佢合唱同Leslie（張國榮）嗰首《Miracle》。」江華即刻笑話可以扮哥哥：「要我唱《大熱》、中熱、小熱都得！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。