爆林志玲懷孕　台北市長咁講…

台灣名模林志玲自從6月初閃嫁日本EXILE成員AKIRA後就傳出懷孕的消息，但只聞樓梯響始終未真憑實據！

本來是樂圈新聞，但竟然辣到去政經界，台北市長柯文哲（台大醫學院教授，暱稱柯P）在接媒體訪問時竟然爆響口，當時記者問他「學姊」黃瀞瑩和名模林志玲誰更漂亮，柯P立即回答，「林志玲已經嫁人懷孕了，退出這個比賽行列」。翌日，柯P再被追問是哪位台大醫生跟他說林志玲孕的消息？柯P避答：「誰跟我講的，我記不起來了。」及後媒體再追問「是哪個台大醫生講的？」柯P裝疑惑地說：「還是我聽錯了？沒有、沒有、沒有啦，下一題！」匆匆結束話題。

P.S.黃瀞瑩是一名90後貌美如花的女記者，由於充滿校花Feel而被暱稱「學姊」，她曾經在台北市政府秘書處工作，負責處理柯文哲的官方Twitter與Facebook粉絲專頁，於短時間內柯P的社交網頁成功吸納大量粉絲，她立了大功，製造出神話。

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