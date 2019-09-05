具慧善唔肯放手　安宰賢被迫展開離婚訴訟

韓國神劇《來自星星的你》的32歲韓星安宰賢，與結婚3年的34歲女星具慧善，於上月鬧婚變，女方先後數臭男方變心、酒後頻密聯絡異性以及嫌棄她乳頭不性感，具慧善昨日再爆料指離婚原因是安宰賢有外遇，聲稱丈夫與拍攝中的電視劇女演員過從甚密，令同劇女星吳妍書及金瑟琪無辜受牽連，她又聲稱握有安宰賢身穿睡袍在酒店與女演員吃宵夜的照片，可呈交法院作證據。

而安宰賢今日透過代表律師表示具慧善堅拒離婚，又不斷透過社交網發放與事實不符的內容，二人的婚姻事實上已破裂，安宰賢已準備採取法律行動，展開離婚訴訟，並將向法院提交證據，交由法院作判決。代表律師又指將透過離婚訴訟，整理與具慧善的夫婦關係、澄清各種誤會，以及要求具慧善不再透過社交網發布與事實不符的內容。

雖然具慧善接二連三發放與安宰賢有關的負面內容，但代表律師指安宰賢現階段不會向具慧善提出刑事起訴。反而之前有網民發布安宰賢與鄭俊英是老友，又稱安宰賢亦是鄭俊英聊天群組內的成員之一，代表律師指這一切也是虛假的消息，同樣會採取法律行動。