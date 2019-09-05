劉思希Dry爆徵男友　恨同小鮮肉拍拖

無綫藝員劉思希在將軍澳電視城出席九月星辰活動，本月22日生日的她被問到生日願望？她笑說：「我嘅生日願望就係希望我生日之後個股市唔好冧，點解咁講，因為好多年都係我生日之前個股市會升，但過咗我生日就會跌。（今日港交所網站壞機喎？）好邪㗎，噚日恒指升成千點，啲朋友即刻打畀我話好靈，話九月我生日之前一定要入貨，我唔係好多貨，成日要拍戲，冇時間睇住，唔夠膽玩，但係好得意有呢個循環喺度。（秋官效應？）未至於去到「丁蟹效應」，但係都有三、四年係咁，都係啲朋友講番畀我聽，希望今年唔好，希望今年會升番上去。」

問到劉思希可有追求者？她笑說：「我都想，啲人成日以為我好高要求，其實我好低要求，相處舒舒服服，少少樣、卜卜脆。（唔介意『小鮮肉』？）有小鮮肉就梗係開心，都可以接受到細我五年嘅，希望大家幫我留意吓啦，哈哈。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。