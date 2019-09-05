軒仔自薦做調音師！關智斌要佢用陰力調

藝人關智斌（Kenny）晚上出席服裝品牌活動，他將於9月舉行一連兩場的首個紅館騷，講到「密友」張敬軒自薦做調音師，更說可提供上門服務，Kenny聽到就一直笑唔停，大講有味笑話：「咁抵得諗？佢調完祖兒（容祖兒）嗰個音十幾日，仲有時間幫我調音？我今次係處男騷好緊要㗎！真係要好好哋咁調音。（佢話要用陰力、輕輕力咁調。）要，我第一次難免會緊張，真係要封番利是畀佢。（所以你應承佢幫你？）佢咁好心地，預咗佢㗎啦！（會唔會畀埋佢上台？）佢調得好咪畀佢上台，等佢宣傳佢個騷兩句。」

講到好友黃宗澤（Bosco）認衰仔，放飛機唔做演唱會嘉賓，Kenny笑話：「佢應該嘅！同咗佢講幾時開騷都飛走咗，我心都碎！（佢話自薦幫你拍片。）叫佢拍片太大材小用，係都要上台高歌一曲，之後我可以畀個膠袋佢，還樂壇交代。」

惟提到Bosco指他已讀不回訊息，Kenny愕然反問：「我咁衰咩？冇覆咩？其實同佢拍咗3、4個月戲，都分唔清佢幾時講真、幾時講假，所以要冷處理佢，不聞、不問、不回覆，佢成日拍戲都整蠱我！」

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至於提起張致恒（Steven）日前註冊結婚，Kenny坦言當日有Send Message送上祝福，問到Steven可有邀請去觀禮？他表示沒有，並幫他講好說話：「佢想低調啲先冇叫，我都唔介意，佢話遲啲再食飯，或者補擺喜酒先再叫。（叫你會去？）會。（Twins、軒仔都同佢割席，依家Friend番未？）呢啲問番佢哋啦。（你真係有借錢畀佢還債？）之前都答過，其實都咁多年，有時買吓飯盒、買吓水、畀吓車錢，都計唔到咁多。」