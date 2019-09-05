無綫百星雲集！李佳芯破禁孖陳煒唱好香港

受到近期社會局勢影響，香港可謂被愁雲籠罩，無綫有見及此，決定舉行大型節目《香港唱好演唱會》為港人打氣，該節目由行政總裁李寶安發辦，將有逾百藝員參與，十足十台慶預演，出席嘉賓包括陳豪、陳煒、劉佩玥、陳展鵬、吳若希等，其中更有被指因捲入政治風波而遭內地封殺的李佳芯，主持陣容方面則有汪明荃及陳貝兒。

經典金曲助陣

為時兩個半小時的節目，除有一班紅星大唱經典歌曲外，還有搞笑的遊戲環節，讓觀眾開心鬆一鬆，此外亦會炮製多齣短片，介紹香港的平買平食，亮點之一是200元品嘗豐富自助餐，性價比高，盡展香港購物、美食天堂美譽，希望藉此刺激經濟，吸引大家消費。為讓參演的藝人都可以輕鬆一番，節目會安排不少美食給大家享用，靚歌配美食。

歌手胡鴻鈞及周柏豪原定是演唱嘉賓之一，但胡鴻鈞因早前拍劇撞傷頭部須做檢查未能出席，而周柏豪則因不在港。節目將於本月12日錄影，14日播出。

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