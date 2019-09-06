任達華遇刺…趙本山女兒拖半百保安開P

古語有云人生有三碗「面」最難吃，人面、場面、情面，總結一句話就是「體面」！內地明星最講呢套，每次出巡都要成有好多人傍住，起初是助手，之後是保安…保鏢，由十個起跳…到廿個…到最近成條龍咁長，依家乜嘢叫架勢堂？唔係鬥有幾多個保鏢，而係鬥有幾「長」保鏢，咁都得！

近日，有網友Po了出新人球球出席某主播生日會的視頻，見到她被半百保安包圍，手拉手築成人牆，長長的隊伍在樓梯走上走落，在保安圈中幾乎密不透風，市民拿着手機拍照，場面咁勁，有人問她是誰，原來她就是東北藝人「小品王」趙本山的女兒趙一涵（球球）！

球球的「大排場」引發了網民熱議，指她比主播生日的場面還要勁，一線明星亦不及她。如果僅是為了安全考慮是可以理解的，但這樣「大陣仗」真的太過份了！不過她解釋由於現場人員混雜，容易發生意外，應該有嚴謹的安保措施，還消費任達華說，他遇刺的事情給明星藝人敲響了警鐘！

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