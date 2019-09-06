羅力威愛耍性格　張敬軒寸M到

羅力威出道多年，一直被指性格孤僻，古怪行徑不絕於耳，連師兄張敬軒都笑他有「唔方便」的日子！

拍MV激爆導演

2010年，羅力威與有「翻版大S」之稱的模特兒李宥彤（Liz）合拍MV，有指導演要求他扮演癌症病人，但他意見多多，又臨時改劇本，事後他直認與導演欠溝通：「導演要我咳出血，我做唔到嗰個樣！」並承認不願配合劇情咀Liz。

靠邊坐嗌「罷玩」

2014年出席《新城勁爆頒獎禮》記者會時，羅力威被安排坐在側邊，他不滿視線受阻全程黑臉，更明言若頒獎禮當日的座位依舊欠佳便告缺席。一眾好友力撐他只是藝術家性格，師兄張敬軒更抵死地笑他每個月都有「唔方便」的日子！

舌戰亢帥克

羅力威與亢帥克兩位「星光家族」成員當年盛傳不和，在2010年的演唱會台上更針鋒相對。亢帥克獨唱後問羅力威為何走到台前，羅力威寸爆說：「你有Fans咩？你有好多Fans，大家係咁意畀掌聲佢啦！」亢帥克聞言反擊：「難得威哥肯寫首歌畀我唱！」

茶葉櫃放襪

羅力威怪癖多多，連老婆雨僑都忍無可忍，今年2月在社交網進行大控訴！她直指羅力威因沒有地方放襪，竟然將襪子放進擺放茶葉和咖啡的櫃桶內，令她十分無奈，並鬧爆：「你唔擺雪櫃？」

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