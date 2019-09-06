驚險！唔見咗教練　方紹聰夜潛畀嘢纒身

無綫藝員方紹聰（奶仔）早前一個人到台灣旅行，並到墾丁學習潛水克服恐懼。奶仔一連五日在墾丁連續上兩個課程學潛水，教練大讚他非常用功，所有潛水技巧也做得很好，書本知識亦非常熟悉，跟平時來學潛水的人很不同，他笑說：「其實我勤力係因為自己一個人去旅行，潛水學校離市區好遠，每日潛水課後，溫習係我唯一消磨時間嘅活動。同埋我真係好怕潛水，所以我要更加用功，萬一有問題，自己可以知道點樣處理。」

急速升緊上水面

最驚險的情況發生在第四天，奶仔與教練進行夜潛，他說：「夜潛已經不安，有一刻我用盡力踢水，但係離教練就愈嚟愈遠，直至佢嘅光源就快消失，我先意識到自己唔知畀咩纏住，但最可怕係我意識到自己急速升緊上水面，呢個係潛水其中一個最危險情況。當時非常緊張，呼吸變得急促，自己意識到繼續落去會有生命危險，立即回憶潛水教練所教，務必要冷靜，先控制呼吸，冷靜思考應對，將電筒調校到閃亮模式等教練知道我出現狀況，好快教練就嚟到協助我。」奶仔指教練估計他是被魚絲纒着，被當是大魚拉上水，情況罕見，最後好在有驚無險完成課程。

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