東方日報C1：羅力威雨僑旅行互片婚姻起暗湧？

歌手羅力威與雨僑人前表現恩愛，又頻頻出國旅遊積極「造人」。豈料近日二人同遊布吉時竟擘面，羅力威全程黑面，並在社交網爆Seed吐不快，雨僑不甘示弱拍攝其黑面狀態，放上網公諸於世。二人隔空互寸，火藥味濃，婚姻驚現暗湧！

現年33歲的羅力威與34歲的雨僑2011年撻着，但有指當時「姊弟戀」不被看好，遭雙方公司棒打鴛鴦，惟二人排除萬難，去年4月終結束7年愛情長跑拉埋天窗，羅力威更豪擲百萬搞婚禮，邀請逾200位賓客，場面盛大。

婚後二人恩愛如昔，不時在社交網隔空耍花槍，又密密去旅行「造人」。上月雨僑生日，羅力威為她籌備墾丁慶生之旅，在其中一張照片中，雨僑被發現肚凸凸，疑似「三人行」！近日他們再度出發旅遊，正當大家期待隨時「造人」成功之際，兩人竟「反高潮」擘面鬧交！

許靖韻「食花生」嘲笑

羅力威一向直腸直肚，入行以來曾多次失言惹禍。二人今次偕友人到布吉旅行，有人帶他們光顧街邊食肆，羅力威對四周環境及食物質素大為不滿，全程「黑面神」上身，生人勿近！更久久未能息怒，不但即時在社交網開直播力數食肆多宗罪，更爆Seed發長文「大控訴」：「一個二個講到街邊嘢有幾好食幾好食，唉好啦，我陪吓你哋，求其咬兩啖啦，首先環境已經唔講，當焗桑拿，一食第一啖把鬼火，咪就垃圾，但真係有人話好味仲食兩碗，認真吹脹！」好友許靖韻留言笑他又黑面，他亦回覆「谷鬼氣」，明顯氣上心頭！

明寸臭脾氣有前科

至於雨僑亦非常不滿老公黑面，在社交網發文還擊：「就有個人，被迫跟我哋去食佢最憎嘅街邊嘢，又唔啱食，又熱，黑晒面，我哋一齊欣賞吓佢心口啲汗同充滿張力嘅表情。」並拍片直擊老公「公審」食肆的過程，同時投訴他經常黑面：「你試吓Search羅力威黑面，有幾千個Result，原來係真。」句句有骨，寸爆老公！意猶未盡的她之後再「加碼」，上載老公光顧另一餐廳時，因室內沒有冷氣而再度黑面的片段，火藥味甚濃！

雙方罵戰引起網民熱議，有人力數羅力威不是，亦有人勸交指「兩夫妻床頭打交床尾和」。本報聯絡雨僑問到旅行發生的不快事，她坦言：「佢要鬧嘅都打晒出嚟啦，佢真係好驚食街邊嘢。」

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