日夜顛倒首次瞓公司　林凱恩體會演員艱辛

藝人林凱恩（Iris）近日在劇集中與田蕊妮飾演母女，平時拍慣處境劇的她，終嘗過廠景接外景的非人生活滋味，她笑言工時似足夜間保安，不過十分享受做「演員」的感覺。

Iris除在劇集《愛．回家之開心速遞》飾演「Bonnie」一角外，近日她在劇集《她。她。她的少女時代》飾演田蕊妮女兒「張晴」，坦言與阿田合作初期非常緊張：「對佢哋嚟講我係一個新人，始終同拍處境劇好唔同，處境劇大家對得耐，但係田蕊妮對我嚟講係一個大前輩。」她給自己65分，認為有更大的進步空間，她說：「每一次都好緊張，係一個挑戰，我好鍾意創造一個人物出嚟，我覺得呢個角色同Bonnie好唔同，呢個係最想做到嘅效果。（你鍾意邊個角色多啲？）張晴多啲， 比較接近我多啲，Bonnie性格就倔強少少，似我拍拖嗰一面。」

與媽咪少見面

拍攝《她》劇要捱更抵夜，儼如過着夜間保安生活，雖然辛苦，但她也感值得，終覺得找到演員的感覺：「媽咪起身嘅時候我就返屋企瞓覺，第一次喺公司瞓，因為瞓得一個鐘，跟住又要廠景接外景，但係我好享受，終於感受到演員嘅生活！（有冇病倒？） 咁又冇喎，證明我好捱得！」

場地：Kidspace童境

髮型：People@hair~

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